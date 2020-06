Zofingen (ots) - Grossanlässe gibt es diesen Sommer keine - das Veranstaltungsverbot gilt auch für den jeweils Ende Juni in Zofingen stattfindenden Bio Marché. Doch die Fans des Schweizer Bio-Festivals müssen nicht bis im nächsten Jahr auf ihre Lieblingsprodukte verzichten: Die Organisatoren des Bio Marché machen aus der Not eine Tugend und bringen die Aussteller und deren Produkte kurzerhand zu den Besuchern nach Hause.Im "Virtuellen Bio Marché" auf www.biomarche.ch (http://www.biomarche.ch) sind alle Aussteller vertreten - darunter auch zahlreiche Kleinstbetriebe und Start-ups. Bei vielen von ihnen lassen sich die Lieblingsprodukte direkt via Online-Shop nach Hause bestellen. Die Vielfalt des "virtuellen" steht der eines "richtigen" Bio Marché in nichts nach: Von Nahrungsmitteln und Delikatessen über Naturkosmetik, Textilwaren bis hin zu Pflanzen, Baustoffen und Möbeln und vielem mehr ist hier alles vertreten.Grosse SolidaritätIm Zuge der Corona-Krise müssen die Veranstalter von Grossanlässen ordentlich Federn lassen. Das ist auch beim Bio Marché nicht anders. Doch trotz grosser finanzieller Einbussen war es Dorothee Stich, Geschäftsführerin des Bio Marché, ein Herzensanliegen, dass den Ausstellern durch die Absage des Bio Marché 2020 kein finanzieller Schaden entsteht: "Dank umsichtiger und vorausschauender Planung ist es uns gelungen, unsere Fixkosten auf ein Minimum zu senken." In diesem Zusammenhang spricht Dorothee Stich Hauptsponsor Lidl Schweiz, der Bio Suisse, Medienpartner Beobachter und der Stadt Zofingen Dank für die Unterstützung aus, "doch nicht zuletzt auch der Solidarität und Kulanz unserer langjährigen Partner und Dienstleister ist es zu verdanken, dass wir allen Ausstellern die Umschreibung ihrer Teilnahme auf den 21. Bio Marché anbieten können - ohne dass sie einen einzigen Rappen verlieren."Der nächste Bio Marché ist geplant auf 18. - 20. Juni 2021.Virtueller Bio Marché: www.biomarche.ch (http://www.biomarche.ch)Pressekontakt:Bio Marché AGBianca BraunTel. +41/62/745'00'03bianca.braun@biomarche.chwww.biomarche.chBildauswahl:http://www.biomarche.ch/medienOriginal-Content von: Bio Marché AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010359/100848742