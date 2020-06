Centerra Gold Inc. meldete gestern, dass die Öksüt-Mine in der Türkei zum 31. Mai die kommerzielle Produktion erreichen konnte. Der erste Goldguss hatte bei dem Projekt am 31. januar dieses Jahres stattgefunden.



Scott Perry, Präsident und CEO des Unternehmens, sagte: "Die kommerzielle Produktion bei Öksüt ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Öksüt ist innerhalb des zeitlichen Rahmens und unter dem Budget geblieben. Centerra verfügt nun über drei produzierende Operationen, von denen erwartet wird, dass sie einen bedeutenden freien Cashflow generieren, während wir weiterhin Wachstum und Value für die Aktionäre liefern."



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

