Nach dem fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche zeichnen sich im DAX auch am Mittwoch zunächst keine Ermüdungserscheinungen ab. Zu den Gewinnern im deutschen Leitindex zählt im frühen Handel Adidas. Für Rückenwind bei dem Sportartikelhersteller sorgt eine Kurszielanhebung von RBC Capital Markets.Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in vielen Ländern ab. Wirtschaftlich scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Das ist Wasser auf die Mühlen der Bullen - sie greifen bei konjunktursensitiven ...

