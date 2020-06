Kommt die nächste Korrektur? Um das mit Sicherheit sagen zu können, müsste ich vermutlich übersinnliche Kräfte besitzen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich die Börsen in den nächsten Wochen oder Monaten entwickeln werden. Was wir jedoch sehen können, ist das Folgende: Die weltweiten Börsen steigen inzwischen wieder ordentlich. Gleichzeitig verteuern sich durch weniger Gewinne die Bewertungen vieler Aktien. Das kann ein toxischer Mix für eine weitere Korrektur sein. Werfen wir in diesem ...

