Wer an das Thema E-Commerce denkt, der wird vermutlich ziemlich schnell an Platzhirsch Amazon denken. Zumindest in der westlichen Welt ist der Name das Maß aller Dinge. Jedoch mit einer Marktkapitalisierung von ca. 1 Billion US-Dollar alles andere als ein kleiner Vertreter. Wer es jünger und dynamischer mag, denkt vielleicht an Shopify. Doch auch dieses disruptive Geschäftsmodell wird bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von über 90 Mrd. US-Dollar bereits mit einem Vielfachen der jährlichen Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...