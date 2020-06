Für viele Kleinanleger stellt das Investieren in Aktien eine Notwendigkeit dar, um eine bevorstehende Rentenlücke zu schließen. Mit Sicherheit hat die Aktie als Anlageklasse gewisse Vorzüge, sie verfügt aber auch über Nachteile. Zu den Vorzügen gehört, dass man eine gute bis überdurchschnittliche Rendite erreichen kann, um seinen Wohlstand im Alter stärker aufzubessern oder früher in Rente zu gehen. Einer der großen Nachteile liegt allerdings im Risiko. Aktien schwanken stark und es gibt am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...