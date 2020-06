EURGBP fällt erneut in sein Unterstützungslevel zurück, während EURJPY mit Stärke durch den Widerstand läuft. Eine bullische Flagge bietet sich im EURSGD. EURGBP fällt erneut in die Unterstützung zurück Tickmill-Analyse: EURGBP am Support Der jüngste Kursanstieg von 0,86800 GBP über den Widerstand um 0,90000 GBP fand am Verkaufsbereich bei 0,90540 GBP ein vorläufiges Ende. Vom Hoch hat deutliches Verkaufsinteresse die Kurse zum wiederholten Mal in den Kaufbereich um 0,88640 GBP fallen lassen. Dabei ...

