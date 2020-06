Berlin (ots) - Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) bekommt Zuwachs bei den beliebten saisonalen Sonderbänden. Ab dem 9. Juni erscheint zum ersten Mal das LTB "Balkonien" im Handel. Neben den thematisch passenden Comics für den heimatlichen Urlaubsgenuss gibt es hilfreiche Tipps und Tricks für mehr Spaß in den eigenen vier Wänden. Mit viel Humor und Fantasie findet sich ein herrliches Urlaubsparadies zwischen Haustralien und Sofambik. Statt lästiger Sandstrände wartet hier die gemütliche Hängematte. Die stressigen Sightseeing-Touren fallen flach und es gibt Safaris auf Balkongo. Die sonnendurchfluteten Comics bringen dabei das richtige Sommerfeeling nach Hause. Mit 10 coolen Tipps für den Urlaub daheim und 13 Geschichten ist purer Lesespaß garantiert. Besondere Zeiten brauchen besondere Bücher.Das LTB Balkonien (5,99 EUR) erscheint am 9. Juni 2020 im Handel und Online im Egmont Shop. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de (http://www.lustiges-taschenbuch.de)Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.InhaltNicht ohne meinen NachbarnTipp 1: Nichts ist mehrSchiffbruch zu zweitTipp 2: Papierflieger-BasketballKönig des Chaos: Alles geregeltGaloppierende ErfindungswutTipp 3: Das kannst du nicht!Schatzsuche unter PalmenTipp 4: SprachgewandtStrandlektüreTipp 5: Grüße aus HaustralienUrlaub für jedermannTipp 6: Have an ice day!MegamuschelTipp 7: So geht's nach Gardenien!(K)ein Tag am MeerTipp 8: Ab in den Mini-PoolKönig des Chaos - der erste und der letzteTipp 9: AngebranntDussels RatAbsolute RuheTipp 10: Balkonien-QuizStrandbad im GartenPressekontakt:Anja Adam Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4612467