In Erwartung der Einigung auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket sind Dax-Anleger weiter in Kauflaune. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung am Mittwoch 1,1 Prozent auf 12.148 Punkte zu und baute damit seine kräftigen Vortagsgewinne aus. Die Koalitionspartner wollen ihre Beratungen am Vormittag fortsetzen, nachdem sie am Dienstag die...

