Cyprotex US, LLC, Tochterunternehmen der Evotec SE (ISIN: DE0005664809), hat einen neuen Auftrag mit fünfjähriger Laufzeit von der US Environmental Protection Agency ("EPA") erhalten (Volumen 13 Mio. USD/5 Jahre). Der Auftrag ist Teil des Computational Toxicology and Exposure Research-Projekts ("CompTox"), mit dem die EPA das Ziel verfolgt, lösungsorientierte Forschung für die schnelle Bewertung von potenziellen Gesundheits- und Umweltrisiken bereitzustellen, die aus dem Kontakt mit Umweltchemikalien resultieren. Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen ...

