Rubean AG: RUBEAN und CCV vereinbaren Merger ihres Geschäftsbereichs PhonePOS

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) No 596/2014

RUBEAN und CCV vereinbaren Merger ihres Geschäftsbereichs PhonePOS

- Einbringung des PhonePOS Solution Business von CCV in RUBEAN geplant
- Letter of Intent unterzeichnet
- Ziel, führender Anbieter kontaktloser Bezahl-Akzeptanz-Lösungen für handelsübliche Smartphones zu werden

München, den 3. Juni 2020 - Das Fintec-Unternehmen RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) und die CCV Deutschland GmbH, Au i.d. Hallertau, 100 %ige Tochter der CCV Group BV, Arnheim (NL) wollen ihre bereits bestehende strategische Partnerschaft vertiefen. Die Partner beabsichtigen einen Merger ihres gemeinsamen Geschäftsbereichs PhonePOS und haben dazu einen Letter of Intent unterzeichnet. Vorgesehen ist die Einbringung des PhonePOS Solutions Business von CCV in die RUBEAN AG. Das genaue Vorgehen und die zu Grunde liegende Bewertung müssen noch nach einer gutachterlichen Stellungnahme vereinbart werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien und Behörden. Mit in Kraft treten des Mergers wird sich RUBEAN als ein führender Anbieter kontaktloser Bezahl-Akzeptanz-Lösungen für handelsübliche Smartphones präsentieren, um die hervorragenden Marktchancen nutzen zu können.

CCV und RUBEAN hatten Anfang 2018 eine Kooperation mit dem Ziel vereinbart, das Smartphone als kontaktloses Bezahl-Akzeptanz-Terminal für Händler zu etablieren, und zwischenzeitlich die Lösung PhonePOS entwickelt. Mit PhonePOS kommt das Smartphone im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Lösungen ganz ohne Zusatzhardware aus. Die Lösung wurde bereits durch die beiden weltweit führenden Kartenorganisationen Mastercard (ISIN: US57636Q1040) und VISA (ISIN: US92826C8394) für den Pilotbetrieb frei gegeben. In Kürze wird der Pilotbetrieb eines führenden deutschen Finanzverbunds starten.

Der Vorstand

Über Rubean
Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet u. a. Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen an. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS. Rubean ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet.

Über CCV
CCV entwickelt und vertreibt elektronische Bezahllösungen in Deutschland, Benelux und der Schweiz und ist mit europaweit 850 000 Bezahlterminals einer der führenden Anbieter von bargeldlosen Bezahllösungen. CCV Deutschland GmbH ist Teil der internationalen CCV Gruppe mit Hauptsitz in Arnheim (NL).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
german communications AG
Jörg Bretschneider
Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg
Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40
presse@german-communications.com

03.06.2020 CET/CEST