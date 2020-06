Wirecard: Wieder am Anfang

Während sich der Gesamtmarkt am Dienstag in guter Stimmung präsentierte und der DAX mit einem Kursplus von fast 4 Prozent aus dem Handel gehen sowie oberhalb der 12.000-Punkte-Marke schließen konnte, lief es für Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) nicht ganz so rund.

Vertrauensbeweis verpufft

Die Aktie des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München verlor sogar etwas mehr als 2 Prozent an Wert. Nachdem das DAX-Unternehmen zunächst Anleger mit der Verschiebung der Bilanzpräsentation für das Geschäftsjahr 2019 verärgert hatte, sorgte Wirecard-Vorstandschef Markus Braun für einen Vertrauensbeweis.

Braun hat über seine MB Beteiligungsgesellschaft Wirecard-Aktien im Wert von knapp 2,5 Mio. Euro gekauft, wie das im DAX und im TecDAX notierte Unternehmen am Donnerstagnachmittag bekanntgab. Bisher hatte Braun schon einen Anteil von rund 7 Prozent an Wirecard gehalten. Am Markt kam diese Nachricht gut an. Doch schnell war die gute Stimmung auch wieder dahin und der Vertrauensbeweis verpuffte.

