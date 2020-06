Wenn du in den FTSE 100 investierst, hast du die Möglichkeit, eine beträchtliche Summe Geld zu verdienen. Jedes Jahr lese ich von einigen, die zur richtigen Zeit in eine wachstumsstarke Aktie investieren, die dann in die Höhe schießt. Ich lese aber auch von denen, die ihre Ersparnisse in eine Aktie stecken, nur damit sich ihr Wert halbiert. Viel von diesem Stress über mögliche Verluste kann man vermeiden, wenn man meiner wichtigsten Anlagephilosophie folgt. Ich nenne es ein Investitionsgeheimnis, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...