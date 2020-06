Der DAX hat einen fulminanten Start in die verkürzte Handelswoche hingelegt. Unser heimischer Leitindex startete bei fast 11.900 Zählern. Die magische Marke der 12.000 Punkte schien damit zuletzt wieder in Reichweite. Seit dem Tiefpunkt bei ca. 8.000 Zählern hat der Leitindex damit fast 50 % an Wert dazugewonnen. Eine starke Performance für alle Investoren, die die Gunst der Stunde ausgenutzt haben und per Mitte März preiswert eingestiegen sind. Aber wie reagieren Foolishe Investoren in Anbetracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...