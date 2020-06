Die Aktie von Evotec kann am heutigen Mittwochvormittag deutlich zulegen. Gut zwei Prozent geht es nach oben auf 24,45 Euro. Grund ist ein Großauftrag aus den USA im Wert von bis zu 13 Millionen Euro. Cyprotex, ein Tochterunternehmen von Evotec, hat einen neuen Auftrag mit fünfjähriger Laufzeit von der US Environmental Protection Agency ("EPA") erhalten.Der Auftrag ist Teil des Computational Toxicology and Exposure Research-Projekts ("CompTox"), mit dem die EPA das Ziel verfolgt, lösungsorientierte ...

