Wien (www.anleihencheck.de) - Seit Mitte März begannen sich die RUB (Russischer Rubel)-Märkte aufgrund der sich intensivierenden Zinssenkungswetten zu erholen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Ankündigung der CBR, bis Ende Mai ein 1-J-REPO zu lancieren, sei ebenfalls hilfreich gewesen (gleichzeitig habe man neue KOBR-Platzierungen annulliert). Banken mit einem Liquiditätsüberschuss und die in KOBRs investiert hätten, würden entweder in CBR-Einlagen oder OFZs investieren müssen. Die jüngsten Rekordauktionen würden die Erwartungen der Analysten an eine anhaltende Unterstützung des OFZ-Marktes unterstreichen, die auch durch die Rückkehr von Gebietsfremden (NR) unterstützt werde. ...

