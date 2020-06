Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich trotz eines sehr starken Aktienmarktes annähernd stabil gehalten, so die Analysten der Nord LB.Der französische Finanzminister Le Maire rechne wegen der Corona-Krise mit einem stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung als bisher angenommen. Das BIP dürfte in diesem Jahr um 11% fallen, so Le Maire. Bisher sei die Regierung von einem Minus von 8% ausgegangen. Damit würde die französische Wirtschaft deutlich stärker schrumpfen als in Deutschland, wo das ifo-Institut mit einem Minus von 6,6% rechne. ...

