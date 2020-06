Volkswagen bereitet laut einem Medienbericht eine Personalrochade in den Marken-Vorständen vor. Kernstück des Plans: VW-Konzernchef Herbert Diess, der in Personalunion auch die Marke VW führt, will Porsche-Chef Oliver Blume nach Wolfsburg holen. Blume soll als Vorsitzender des VW-Markenvorstands berufen werden, um die Probleme mit dem Golf 8 und dem ID.3 in den Griff zu bekommen. Das berichtet zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...