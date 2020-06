=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personalia/Unternehmen Wien - Österreich, 03. Juni 2020 - Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat Mag. Gabriele Schallegger (48) per 12.10.2020 zum Finanzvorstand/CFO (Chief Financial Officer) bestellt. Ihre Funktionsperiode läuft bis zum 31.10.2023. Die gebürtige Österreicherin studierte Betriebswirtschaftslehre in Graz und Exeter (England) und hat mehrere internationale Managementprogramme, u.a. in St. Gallen (Schweiz), absolviert. Gabriele Schallegger war zuletzt als Finanzdirektorin des Geschäftsbereichs Uncoated Fine Paper beim Papier- und Verpackungskonzern Mondi tätig, wo sie davor die Position des Finanzvorstands von Mondi Syktyvkar in Russland sowie der Finanzdirektorin der Business Unit Kraft Paper innehatte. Ihre Karriere begann Gabriele Schallegger in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bei Arthur Andersen in Wien. In weiterer Folge war sie u.a. für den amerikanischen Pharmakonzern Baxter und für die norwegische Orkla Foods Gruppe tätig. Ihre Karrierestationen führten sie nach Belgien, Polen, Deutschland, Indien und Russland. "Mit Frau Mag. Schallegger konnten wir eine äußerst kompetente und erfahrene Finanzexpertin mit einem starken operativen Fokus gewinnen, die sich über die Jahre in unterschiedlichen Branchen, Ländern und Geschäftssituationen besonders bewährt und durchgesetzt hat. Aufgrund ihrer vielfältigen internationalen Erfahrung bei börsennotierten Unternehmen ist sie bestens geeignet, um die weitere Entwicklung der Gesellschaft wirkungsvoll mitzugestalten," sagt Dr. Walter Koppensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Semperit AG Holding. Frau Schallegger folgt auf Mag. Petra Preining, die diese Position interimistisch übernommen hat und im Oktober nach dem Eintritt von Gabriele Schallegger wieder in den Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss der Semperit AG Holding zurückkehren wird. "Ich darf bereits jetzt die Gelegenheit ergreifen und Frau Mag. Preining für ihren großen Einsatz bei Semperit danken: Sie entwickelt die CFO-Agenden inhaltlich weiter und treibt große Projekte voran, die wesentlich zur guten Aufstellung des Unternehmens beitragen werden. Auch zur erfolgreichen Bewältigung der Corona-Krise bei Semperit leistet Frau Preining einen wichtigen Beitrag", so Koppensteiner. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/5/10486192/0/2020-06-03_Presseinformation_Semperit_neue_CFO.pdf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 03:44 ET (07:44 GMT)