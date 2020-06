Der Stillstand in der Coronapandemie sorgt für einen stärkeren Rückgang in der Beschäftigung als die Finanz und Wirtschaftskrise 2008/2009. Heuer im März und April wurden 380.000 unselbstständige Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst und 230.000 Mal eine neue Beschäftigung aufgenommen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.Immerhin zeigt der April ein positiveres Bild als der März: Im April ...

