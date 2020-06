Massive Rückgänge bei den Nächtigungen zum Saisonende (März und April) haben die Bilanz für den Wintertourismus 2019/20 deutlich verhagelt. Infolge der Coronakrise kam der Tourismus im April quasi vollständig zum Erliegen, schreibt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Mittwoch in einer Aussendung.Nach einem Plus bei den Nächtigungen von 7,0 Prozent in den ersten beiden Saisondritteln (November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...