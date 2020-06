Bonn (www.anleihencheck.de) - Im ersten Quartal ist die Wirtschaftsleistung in Norwegen außerhalb des Öl- und Gassektors um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, so die Analysten von Postbank Research.Verglichen mit anderen europäischen Ländern sei der Einbruch damit eher moderat ausgefallen. Allerdings hätten die Lockdown-Maßnahmen erst Mitte März begonnen. Insofern würden die für einzelne Monate veröffentlichten BIP-Daten ein besseres Bild zum wahren Zustand der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise liefern. Im März sei das BIP um 6,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. ...

