Bonn (ots) - Die USA im Chaos: Nach dem Tod eines Afroamerikaners, der wahrscheinlich durch die brutale Festnahme der Polizei gestorben ist, schlägt die Wut über Rassismus und Ungleichheit schon seit Tagen in massive Gewalt um. Demonstranten stecken Häuser in Brand, plündern Läden und greifen Polizisten an. Bei friedlichen Protesten kommt es anderseits auch zu Übergriffen der Sicherheitskräfte auf die Demonstranten. US-Präsident Trump droht sogar mit Einsatz des Militärs überall dort, wo es weiterhin zu Unruhen kommt und versucht damit Punkte bei seiner konservativen Wählerschaft zu sammeln. Gleichzeitig befinden sich die USA durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich und sozial in einer tiefen Krise.Wie dramatisch ist die Situation in den USA gerade? Schadet oder nützt Trump sein Vorgehen im Wahlkampf? Wie positioniert sich der demokratische Gegenkandidat Joe Biden?Alexander Kähler diskutiert mit:- George Weinberg, Executive Director der Republicans Overseas Germany- Prof. Christiane Lemke, Expertin für US-amerikanische Polit- Julius van de Laar, Politik- und Kampagnenberater- Ansgar Graw, Herausgeber "The European