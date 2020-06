Paris (ots) - + Midem Digital Edition: weltweit für alle Teilnehmer kostenlos+ 287 Speaker aus 48 Ländern bieten umfangreiches Musik-Fachwissen+ Alle Inhalte sind bis Ende August online verfügbar+ Pressematerial zum Download hier (https://bit.ly/MidemDigitalPress)Die Midem Digital Edition ist in vollem Gange! Bis zum 05. Juni gibt es das geballte Fachwissen der größten Namen des Musikbusiness for free und für jeden zugänglich! 287 Speaker aus 48 Ländern sprechen über das, was die Musikindustrie jetzt braucht, um ihre Zukunft in der Post-Covid-Ära neu zu gestalten. Alle Inhalte sind bis Ende August kostenlos abrufbar.Vom Künstler bis zur Werbeagentur - die Midem Digital Edition vereint das geballte Know-How der Musikindustrie. Sie bietet die einmalige Chance, mit mehr als 4.800 Musikverantwortlichen, Impulsgebern und Künstlern zu networken, um Kreativität und Talent auf globaler Ebene zu nutzen.Heute auf der Agenda: Ellen Healy, Global Head of Music & Entertainment bei PepsiCo., schildert in ihrer Keynote die Bedeutung langfristiger Partnerschaften für das Markenerlebnis und zeigt, wie eine Marke ihre Zielgruppe besser kennen lernt, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Am Nachmittag startet der Midem Talent Exporter mit exklusiven Konzerten der weltweit spannendsten Live-Musik-Newcomer in die zweite Runde.Die Inhalte vom Midem-Auftakt stehen online zur Verfügung. Darunter das Panel "Can Music Make You Sick?" mit Top-Speaker David Rowntree, Drummer der UK-Rockband Blur. Rowntree gibt Einblicke in bewährte Praktiken, die Künstlern während und nach der Krisenzeit helfen, mit Zukunftsängsten und psychischen Problemen umzugehen. Außerdem: Die Musik-Supervisor Lynn Fainchtein und Jesper Gadeberg geben in einer spannenden Keynote Einblicke in ihren Werdegang und die Auswirkungen von Covid-19 auf Synchronisation und Supervision.Bis zum 05. Juni bietet die größte Musikmesse der Welt weiterhin jedem die Chance, vom Wissen der Top-Speaker wie Musikikone Wyclef Jean und Kenny Meiselas, Anwalt von u.a. Lady Gaga und The Weeknd, zu profitieren.Hier (https://www.midem.com/en-gb/midem-digital-edition.html) kostenlos registrieren.Pressekontakt:Midem Pressekontakt DeutschlandKruger Media GmbH - Brand Communication | Torstraße 171 | 10115 Berlinnina.martach@kruger-media.de| +49-30-3064548-14kruger-media.deOriginal-Content von: Midem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144744/4612756