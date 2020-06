Die Bayer-Aktie ist sehr euphorisch in den neuen Handelsmonat gestartet: die Kurse gewannen mehr als fünf Prozent. Die langfristige Bodenbildung schreitet damit voran. Jetzt steht der DAX-Titel vor einer wichtigen Hürde nach oben. Diese aber könnte bald schon überwunden werden. Was Anleger jetzt in die Aktie treibt, auf welche Schlüsselmarken es...

Den vollständigen Artikel lesen ...