Zürich (www.anleihencheck.de) - Nun gibt es keine Zweifel mehr, dass die globale Wirtschaft in diesem Jahr so stark schrumpfen wird, wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg, so die Experten von Swisscanto Invest.Der Monat April markiere dabei den konjunkturellen Tiefpunkt. Die Konsumenten würden vielerorts bereits wieder optimistischer beziehungsweise weniger pessimistisch in die Zukunft blicken, doch würden nun viele Länder schrittweisen Lockerung der einschränkenden behördlichen Maßnahmen beginnen. Die von uns prognostizierte Erholung im 2. Halbjahr ist somit auf gutem Weg, wenn auch die Prognoseunsicherheit nach wie vor ausgesprochen groß ist, so die Experten von Swisscanto Invest. Für die wirtschaftliche Erholung würden riesige Summen versprochen. So habe die Europäische Kommission Ende Mai ein Wiederaufbauprogramm von 750 Milliarden Euro präsentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...