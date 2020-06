FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat Flatex mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Flatex sei Europas größtes bankenunabhängiges Online-Brokerhaus, schreiben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies biete dem Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile und die Übernahme von DeGiro erweitere die Wachstumsmöglichkeiten./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



DE000FTG1111

