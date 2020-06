LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat RWE mit "Buy" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wandel des Energiekonzerns zum Spezialisten für Erneuerbare Energien sei abgeschlossen, schrieb Analyst Piotr Dzieciolowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. RWE dürfte künftig ein attraktives Gewinnwachstum vorweisen. Die aktuelle Bewertung preise dies noch nicht angemessen ein./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007037129

