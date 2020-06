Der Preis für Brent-Öl ist am Mittwochvormittag weiter gestiegen. Gegen 11.20 Uhr notierte der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Nordsee-Ölsorte Brent in London bei 40,04 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Im Vergleich zum Schlusskurs vom Dienstag von 39,57 Dollar ist das ein Plus von 1,2 Prozent.Die Notierungen für Brent-Öl kletterten damit erstmals seit dem März wieder über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...