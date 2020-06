Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat Gabriele Schallegger per 12.10.2020 zum Finanzvorstand/CFO (Chief Financial Officer) bestellt. Ihre Funktionsperiode läuft bis zum 31.10.2023. Sie war zuletzt als Finanzdirektorin des Geschäftsbereichs Uncoated Fine Paper beim Papier- und Verpackungskonzern Mondi tätig, wo sie davor die Position des Finanzvorstands von Mondi Syktyvkar in Russland sowie der Finanzdirektorin der Business Unit Kraft Paper innehatte. Schallegger folgt auf Petra Preining, die diese Position interimistisch übernommen hat und im Oktober nach dem Eintritt von Gabriele Schallegger wieder in den Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss der Semperit AG Holding zurückkehren wird.

