Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei einer Aufstockungsauktion fünfjähriger Bundesobligationen Papiere im Volumen von 3,419 Milliarden Euro platziert. Die 4 Milliarden Euro schwere Emission war 2,4-fach überzeichnet, 581 Millionen gingen in das Buch der Agentur selbst.

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails in Tabellenform; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. Mai:

Emission 0,00-prozentige Bundesobligation mit Laufzeit 11. April 2025 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 8,274 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,419 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,4 (3,1) Durchschnittsrend. -0,62% (-0,74%)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.