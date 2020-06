Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Luftverkehrswirtschaft nennt die Aufhebung der Reisewarnung für Europa durch die Bundesregierung "vernünftig und verhältnismäßig". "Wir begrüßen sehr, dass das Kabinett heute die pauschale Reisewarnung aufgehoben hat", erklärte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

"Es ist vernünftig und verhältnismäßig, das Reisen wieder zwischen Ländern zu ermöglichen, in denen sich die Menschen an Hygiene- und Schutzmaßnahmen halten und dadurch das Infektionsrisiko gesunken ist."

Es sei auch ein gutes Signal für die vielen Menschen in Europa, die im Sommer in den Urlaub fahren oder Freunde und Verwandte im Ausland besuchen wollen. Auch für 26 Millionen Beschäftigte in der europäischen Reise- und Tourismuswirtschaft sei die Entscheidung eine gute Nachricht, so von Randow.

Zuvor hatte das Bundeskabinett entschieden, dass ab dem 15. Juni Reisen in die EU-Länder und sowie in Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens und nach Großbritannien wieder möglich sein sollen. Die seit März geltende globale Reisewarnung wurde für europäische Länder aufgehoben und durch länderspezifische Reisehinweise ersetzt.

Die Luftfahrtindustrie verwies auf Umfragen, nach denen 14 Prozent der Menschen in Deutschland in diesem Jahr im Ausland Urlaub machen wollten. Sie werde dies ermöglichen und nehme daher in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Flugverbindungen wieder auf. Insgesamt würden im Juni von den deutschen Flughäfen aus 159 Ziele in 63 Ländern zu erreichen sein.

Damit Flugreisen gesundheitlich sicher sind, hätten die deutschen Flughäfen und Fluggesellschaften gemeinsam mit den Behörden entlang der gesamten Reisekette Vorsichts- und Hygienemaßnahmen erarbeitet.

