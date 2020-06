Genf (www.anleihencheck.de) - Das letzte Jahrzehnt stand im Zeichen geringer Volatilität und dem Siegeszug passiver Investments, so Jean-Pascal Porcherot, CEO der 1798 Alternative-Plattform von Lombard Odier Investment Managers.Nun finden wir uns in einem ganz anderen Jahrzehnt wieder, so Jean-Pascal Porcherot weiter. Die COVID-19-Pandemie werde wahrscheinlich als Katalysator von Trends fungieren, die im vorangegangenen Jahrzehnt ihren Anfang genommen hätten. Zu diesen würden beispielsweise die Digitalisierung der Wirtschaft, aber auch der Druck gehören, die Globalisierung zu überdenken sowie die Machtverlagerung nach Asien. ...

