Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, unterstützt den Netzbetreiber China Mobile bei der Einführung der ersten 5G-Edge-Cloud-Plattform für medizinische Anwendungen. Die erste intelligente 5G-Edge-Cloud-Plattform der Branche nutzt eine integrierte Cloud-Netzwerk-Architektur und verbessert so die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen. Sie erhöht die Effektivität in der Versorgung erheblich und gewährt Patientinnen und Patienten einen komfortableren Zugang zu medizinischen Dienstleistungen.Die 5G-Edge-Cloud kann das Routing im Netzwerk effektiv verkürzen und die Übertragungsverzögerung stark reduzieren.Damit ermöglicht die hochzuverlässige Verbindungskapazität des privaten 5G-Netzes innovative medizinische Anwendungen wie z.B. wie Telemedizin und Ferndiagnose, KI-Assistenz, mobile Medizin und telemedizinisch gestütze chirurgische Eingriffe.Durch die Integration von 5G-Slicing und Edge Computing-Technologien kann die medizinische 5G-Edge-Cloud-Plattform die wesentlichen Kapazitätsanforderungen für Verbindung, Datenverarbeitung, Speicherung, Service und Sicherheit im medizinischen Bereich aus einer Hand erfüllen, und so verwaltbare und kontrollierbare Cloud-Netz-integrierte Dienste bereitstellen.Die für den Bereich Medizin konzipierte 5G Medical Edge Cloud kann auch die Verwaltung großer Datenmengen in der medizinischen Versorgung effektiv umsetzen. Die medizinischen Anwendungssysteme in der Edge-Cloud sind schnell miteinander vernetzbar, und die entsprechenden Daten können je nach Bedarf flexibel berechnet, gespeichert und verwaltet werden.Die 5G Medical Edge Cloud kann zudem die Kosten der medizinischen Informatisierung durch die einheitliche, cloudbasierte Bereitstellung verschiedener medizinischer Anwendungssysteme erheblich reduzieren. Die offene Architektur der 5G Medical Edge Cloud ermöglicht es, unterschiedliche Anwendungen mit Standardschnittstellen auszustatten und Krankenhäuser mit integrierten intelligenten medizinischen Lösungen auszurüsten, und so ein Ökosystem für intelligente medizinische Anwendungen aufbauen.Bis heute wurden rund 100 medizinische Internet-Anwendungen über China Mobiles 5G Medical Edge Cloud bereitgestellt, die Patienten einen komfortablen Zugang zu verschiedenen medizinischen Dienstleistungen ermöglichen.Als strategische Partner haben ZTE und das China Mobile (Chengdu) Industrial Research Institute ein gemeinsames 5G Innovation Lab eingerichtet, in dem die beiden Parteien bei branchenspezifischen Netzwerktechnologien und MEC (Multi-access Edge Computing) eng zusammenarbeiten. ZTE und das China Mobile (Chengdu) Industrial Research Institute haben darüber hinaus, basierend auf 5G-Slicing, MEC, XR, und weiteren Technologien, innovative Anwendungen für das Gesundheitswesen und andere Sektoren, einschließlich der 5G Medical Edge Cloud, erforscht.China Mobiles 5G Medical Edge Cloud wird die neue Generation der groß angelegten Anwendungen 5G-Smart Hospital-Lösungen von China Mobile beschleunigen und die Entwicklung der Branche für medizinische Informatisierung erleichtern.Für die Zukunft wird ZTE die Zusammenarbeit mit China Mobile weiter verstärken und mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um bessere Netzdienste und intelligentere Anwendungen anzubieten. ZTE wird weiterhin den Aufbau einer neuen Informations- und Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen fördern und gleichzeitig die Entwicklung des telemedizinischen Sektors unterstützen, um eine neue Ära der 5G-gestützten intelligenten Gesundheitsversorgung zu schaffen.Pressekontakt:für Medien:Margaret MaZTE CorporationTel: +86 755 26775189E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122374/4613016