Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) ist mit Rekordzahlen ins Geschäftsjahr 2020 gestartet. "Wir haben die Vertriebsanstrengungen intensiviert, aber auch der zunehmende Trend in Richtung Digitalisierung hat uns hier ganz sicher geholfen", erklärt Vorstandsvorsitzender Bernhard Oberschmidt im Interview mit dem Nebenwerte-Magazin. Bereits jetzt entscheiden sich etwa 30 % der USU-Kunden für Software-as-a-Service (SaaS), in den nächsten vier bis fünf Jahren soll diese Quote auf 100 % steigen. Das Nebenwerte-Magazin sprach mit USU-CEO Bernhard Oberschmidt auch über die Herausforderungen in Zeiten ...

