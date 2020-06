Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Talfahrt der deutschen Dienstleister im Mai verlangsamt

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Mai ihre rasante Talfahrt etwas gebremst. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 32,6 Punkte von dem Rekordtief bei 16,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 31,4 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Eurozone-Wirtschaft lässt im Mai die Talsohle hinter sich

Die Wirtschaftsaktivität in der Eurozone hat sich im Mai deutlich erholt, doch die Wachstumsschwelle ist noch immer weit entfernt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 31,9 Zähler von dem Rekordtief bei 13,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 30,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Eurozone-Arbeitslosenquote steigt im April schwächer als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im April trotz der schweren Folgen der Pandemie schwächer gestiegen als erwartet. Zudem wurde der Wert für April nach unten revidiert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote auf 7,3 Prozent, nachdem sie im März bei revidiert 7,1 Prozent (vorläufig: 7,4 Prozent) gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 8,0 Prozent prognostiziert.

Italiens Arbeitslosenquote sinkt im April wider Erwarten

Die italienische Arbeitslosenquote ist im April deutlich zurückgegangen, da entlassene Arbeitnehmer inmitten einer strikten Abriegelung zur Eindämmung des Coronavirus von der Arbeitssuche absahen. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3 von 8,4 Prozent im Vormonat, wie die Statistikbehörde Istat mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit November 2007. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens einen Anstieg auf 9,5 Prozent erwartet.

Rabobank: PEPP-Daten sprechen gegen starke Aufstockung

Die am Dienstag veröffentlichten Daten zur Aufteilung der Staatsanleihekäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP sprechen aus Sicht der Rabobank gegen eine starke PEPP-Aufstockung am Donnerstag. Die Analysten dieses Hauses weisen darauf hin, dass die EZB von März bis Mai beim Kauf italienischer Staatsanleihen nur moderat vom EZB-Kapitalschlüssel abgewichen sei und dass die Spreads zwischen Kern- und Peripherieländern trotzdem gesunken seien. "Das spricht gegen die Auffassung, dass die EZB das PEPP-Volumen eher früher als später und außerdem noch stark erhöhen muss", schreiben sie in einem Kommentar. Die Rabobank erwartet eine Aufstockung um nur 250 Milliarden Euro.

Japan warnt Banken vor riskanten US-Schuldtiteln

Japans Aufsichtsbehörden haben die Banken des Landes zum ersten Mal vor dem Risiko von Investitionen in verbriefte Unternehmenskredite aus Übersee gewarnt, die durch eine Welle von US-Pleiten in Schwierigkeiten geraten sind. Einem Bericht der Zentralbank und der Financial Services Agency zufolge halten Japans Banken zusammen fast 20 Prozent des globalen Marktes für Unternehmensschulden in Höhe von 750 Milliarden Dollar, die in Wertpapiere, sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLO), verpackt sind.

Bundesregierung hebt Reisewarnung für Europa auf

Die Bundesregierung hat am Mittwoch die Reisewarnung für die meisten Länder der Europäischen Union aufgehoben und in länderspezifische Reisehinweise geändert. Die im März verhängte globale Reisewarnung bleibt allerdings für Länder außerhalb Europas in Kraft. Ab dem 15. Juni sollen Reisen in die EU-Länder und sowie in Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens und nach Großbritannien wieder möglich sein.

Österreich öffnet Grenzen zu Nachbarländern - mit Ausnahme von Italien

Österreich öffnet ab Donnerstag seine Grenzen zu allen Nachbarländern wieder - mit Ausnahme von Italien. Ab Donnerstag würden die Grenz- und Gesundheitskontrollen gegenüber Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn eingestellt, sagte Außenminister Alexander Schallenberg bei einer Pressekonferenz in Wien. Zu Italien blieben die Beschränkungen wegen der dortigen Infektionslage hingegen bestehen. Für kommende Woche kündigte Schallenberg aber eine Überprüfung an.

Touristen aus Europa dürfen wieder nach Italien einreisen

Touristen aus Europa dürfen seit Mittwoch wieder nach Italien einreisen. Nach dreimonatiger Abschottung wegen der Corona-Pandemie öffnete das Land wieder seine Grenzen für Urlauber - in der Hoffnung, die Sommer-Reisesaison noch zu retten. Eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Europa entfällt. Auch die Italiener dürfen sich jetzt wieder landesweit frei bewegen und in andere Regionen reisen.

Alle Schulen in Göttingen wegen Coronavirus-Ausbruchs geschlossen

Nach einem massiven Coronavirus-Ausbruch durch Familienfeiern in einem größeren Hochhauskomplex hat die Stadt Göttingen bis Montag vorsorglich alle Schulen geschlossen. Auch fünf Kitas und mehrere Schulen im umliegenden Landkreis Göttingen blieben bis über das kommende Wochenende zu, wie die Verwaltung der niedersächsischen Stadt erklärte. Zudem sollen alle Bewohner des Komplexes getestet werden.

Johnson stellt Hongkongern Lockerung der Einwanderungsgesetze in Aussicht

Aus Protest gegen das geplante Sicherheitsgesetz zu Hongkong hat Großbritannien Millionen Bewohnern der chinesischen Sonderverwaltungszone erweiterte Einwanderungsrechte und den Zugang zur britischen Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. "Viele Menschen in Hongkong haben Angst, dass ihre Lebensweise - die China versprochen hat aufrechtzuerhalten - bedroht ist", schrieb der britische Regierungschef Boris Johnson in einem Gastbeitrag für die Times und die South China Morning Post. Das geplante Gesetz beschneide die Freiheit der Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone und höhle Hongkongs Autonomie aus.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai 31,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 29,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr war 10,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai 28,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 26,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr bei 10,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service Mai 29,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROG: 28,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Apr war 13,4

US/MBA Market Index Woche per 29. Mai -3,9% auf 717,7 (Vorwoche: 746,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 29. Mai +5,3% auf 296,0 (Vorwoche: 281,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 29. Mai -8,6% auf 3.166,7 (Vorwoche: 3.466,2)

