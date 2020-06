Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts026/03.06.2020/13:30) - "Content is King" - schrieb Bill Gates schon 1996. Bis heute gleicht es aber einem Spießrutenlauf, wenn man Inhalte automatisiert in die Übersetzungswelt und retour bringen will. Zu unterschiedlich sind die Ausgangsformate der verschiedenen Systeme, in denen Inhalte in Marketing, Technischer Dokumentation oder Support erstellt werden. Und vor allem sind diese Formate mit der Übersetzungssoftware meist nicht kompatibel. Doch jetzt gibt es eine Lösung von Kaleidoscope, dem Spezialisten, wenn es darum geht, Inhalte global erfolgreich zu machen. CMS, ERP, PIM, PXM, CXM - Das sind nur einige der Systeme, die zur Inhaltserstellung in einem Unternehmen verwendet werden. Wie bringen Sie nun Inhalte aus diesen Systemen automatisch in die Übersetzungsumgebung und retour? Wir zeigen Ihnen in einem kostenlosen Webinar am 23.6.2020 ab 14 Uhr exemplarisch an dem Redaktionssystem SCHEMA ST4, wie einfach der Datenaustausch mit Übersetzungssystemen des Marktführers SDL sein kann. In unserem kostenlosen Webinar am 23.6.2020 ab 14 Uhr erfahren Sie - alles über die üblichen Schnittstellen, deren Wildwuchs und was daran problematisch ist - wie Sie das Anlegen von Projekten und Routineaufgaben automatisieren - wie Sie Projekte standardisieren und beschleunigen - in einem anschaulichen Beispiel, wie das genau mit Übersetzungsdateien aus SCHEMA ST4 funktioniert Dazu stellen wir Ihnen Connecting Content vor, eine Plattform, die SDL Trados Studio, GroupShare oder WorldServer "fernsteuert" und mit vorgelagerten Systemen wie SCHEMA ST4 verbindet. Diese "Fernsteuerung" hilft Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen. Zusätzlich können Sie sich in einer Live-Demo selbst vom einfachen Zusammenspiel von Connecting Content mit SCHEMA ST4 und der SDL Übersetzungssoftware überzeugen. Interessiert? Zur Anmeldung geht es hier: https://bit.ly/2BtsPBs Keine Zeit? Melden Sie sich trotzdem an, wir senden Ihnen eine Aufzeichnung zu. Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach! Über Kaleidoscope Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service-Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie! (Ende) Aussender: Kaleidoscope GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 53 52 12 E-Mail: arnold@kaleidoscope.at Website: www.kaleidoscope.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200603026

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 07:30 ET (11:30 GMT)