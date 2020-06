Von Maitane Sardon

BARCELONA (Dow Jones)--Iberdrola will in den nächsten Jahren massiv in Erneuerbare Energien in Frankreich investieren. Zwischen 3 und 4 Milliarden Euro will der spanische Versorger in den nächsten vier Jahren für Windparks an Land und vor der Küste sowie Solaranlagen locker machen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. 2,4 Milliarden sollen allein in ein Offshore-Windkraft-Projekt in der Bucht von Saint-Brieuc in der Bretagne fließen. Hier soll Siemens Gamesa die Turbinen liefern, wie bereits vergangene Woche bekannt wurde.

Iberdrola kündigte an, sich an künftigen Offshore-Windpark-Auktionen in Frankreich beteiligen zu wollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2020 07:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.