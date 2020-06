Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nach den Reden von Francois Villeroy de Galhau und Christine Lagarde sind die Markterwartungen in den letzten zehn Tagen dramatisch gestiegen, weshalb es sich bei der morgigen Zentralbanksitzung um das Szenario "Buy the rumors, sell the facts" handeln könnte, so François Rimeu, Head of Multi Asset & Senior Strategist, La Française AM. ...

