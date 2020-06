Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000PN0NUF5/ WKN PN0NUF) der BNP Paribas auf die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) vor.Nichtzyklische Konsumgüter würden zwar in starken Marktphasen aufgrund der fehlenden Wachstumsfantasie oftmals den konjunktursensitiven Branchen und dem Technologiesektor hinterherhinken, könnten sich in Krisenzeiten jedoch als robust erweisen. So habe Henkel-Chef Carsten Knobel gegenüber dem "Handelsblatt" bestätigt, dass Henkel bislang keinen Anlass zu Kurzarbeit oder Kündigungen gehabt habe und ein Stellenabbau ebenfalls nicht geplant sei, wohl aber effizienter werden müsse. Henkel-Vorzüge hätten im Jahreshoch (06.02.2020) auf 96 Euro notiert und sich von März-Tief bei 65 Euro auf aktuell 80 Euro erholt - mit den richtig gewählten Zertifikaten könnten Anleger das Risiko eines Rückschlags reduzieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren. ...

