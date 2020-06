Wien (www.anleihencheck.de) - Fast zeitgleich haben der EURO STOXX 50-Index und der S&P 500-Index die 3.000er Marke überwunden, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Manche sprächen von technischen Marken, deren Überspringen Gutes verheiße. Und das möge durchaus sein, denn der Markt sei bekanntlich zu einem wesentlichen Teil von Psychologie getrieben. Allerdings sei das Sentiment der Anleger im umgekehrten Sinne zu lesen. Was bedeute, dass eine schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmern oft ein Vorzeichen für eine positive Marktentwicklung sei. Diverse Indikatoren würden darauf hindeuten, dass viele Anlegerinnen und Anleger noch immer vorsichtig seien. Eine Marktanalyse, die an diesem Punkt endete, käme daher zu dem Ergebnis, dass Aktien übergewichtet sein sollten. Jetzt kämen aber die Fundamentaldaten ins Spiel, also Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne. Gerade bei Letzteren stünden noch Einbrüche ins Haus. Dies werde der Markt nicht ohne Korrekturen verkraften, weshalb die Experten der Raiffeisen KAG hier mit gewisser Vorsicht agieren würden. ...

