Der internationale Schmuckmarkt für Platin ist seit 6 Jahren in einem Abwärtstrend. Nach Angaben von SFA Oxford ist seit dem Jahreswechsel 2013/2014 die weltweite Nachfrage nach Platinschmuck um 1 Mio. Unzen gesunken. Lag diese 2014 noch bei 3 Mio. Unzen weltweit, betrug sie 2019 2,095 Mio. Unzen, und im Zuge der Coronakrise erwartet SFA einen Rückgang im laufenden Jahr auf 1,781 Mio. Unzen.Wesentlicher Grund für diesen Trend sind die sinkenden Verkäufe auf dem chinesischen Markt für Platinschmuck. Der chinesische Markt für Platinschmuck allein ging seit 2014 um 52 % zurück, was einem Nachfragerückgang um mehr als 1 Mio. Unzen entspricht.Dem Rückgang im chinesischen Schmuckmarkt stehen wachsende Absätze in anderen Märkten gegenüber. So legte die Platinschmuck-Nachfrage im obigen Zeitraum in Indien um 17 % zu, in Westeuropa stieg sie um 15 % und in Nordamerika um 16 %. Allerdings machte die Gesamtnachfrage aus diesen Regionen 2019 nur 745.000 Unzen aus und konnte den Rückgang in China nicht ausgleichen.

