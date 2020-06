London (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Schroders-Niederlassung baut mit Georg Gmeineder als Alternatives Director ihre Expertise im Private Assets-Bereich weiter aus, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Position ist Gmeineder seit dem 1. Juni 2020 für das Geschäft von nicht-börsengehandelten Anlagen in Deutschland und Österreich zuständig und konzentriert sich dabei auf den Bereich Real Estate. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Betreuung institutioneller Anleger zum Thema Immobilieninvestments. Er berichtet an Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. ...

