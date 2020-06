Das britische Forschungsprojekt RaRE hat sich zum Ziel gesetzt, erstmals eine durchgängige Lieferkette einzurichten, um recycelte Seltenerdmagnete in Elektrofahrzeuge zu integrieren. An dem von HyProMag, einem Spin-off der Universität Birmingham, geleiteten Projekt ist u.a. auch Bentley beteiligt. RaRE steht für Rare-Earth Recycling for E-Machines und stützt sich auf ein an der Universität Birmingham ...

Den vollständigen Artikel lesen ...