OHB SE: OHB SE sichert sich Finanzierung für die kommenden 5 Jahre mit Optionen auf VerlängerungDGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Finanzierung OHB SE: OHB SE sichert sich Finanzierung für die kommenden 5 Jahre mit Optionen auf Verlängerung03.06.2020 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bremen, 3. Juni 2020. Die OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) hat heute einen neuen Kreditrahmenvertrag abgeschlossen, der den bereits bestehenden Vertrag vorzeitig ablöst. Im Zuge der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 225 Mio. auf EUR 300 Mio. erhöht, die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr.Das erhöhte Kreditvolumen und die verlängerte Laufzeit unterstützen die strategische Ausrichtung und das weitere Wachstum der OHB SE. Mit dem Vertragsabschluss optimiert der Konzern vor dem Hintergrund der aktuell hohen Unsicherheiten über die Entwicklung der Finanzmärkte die bestehende Finanzierungsstruktur und erhöht deutlich den Grad an Sicherheit und Planbarkeit in Bezug auf die mittelfristige Liquiditätssituation.Die neuen Kreditfazilitäten werden von einem Konsortium langjähriger Hausbanken bereitgestellt, darunter Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg, Unicredit Bank AG und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Die OHB SE wurde bei der Refinanzierung von der Finanzberatung Herter & Co. sowie der Rechtsanwaltskanzlei Taylor Wessing beraten.Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-7200 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.deCorporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de03.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1061815Ende der Mitteilung DGAP News-Service1061815 03.06.2020