FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Aktien von Beiersdorf auf ihren "Equity Long Ideas-Liste" gestrichen. Die Papiere des Konsumgüterkonzerns hätten sich in der Corona-Krise besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Lockerungen und Signalen auf einen Tiefpunkt der Konjunktur sei das Börsenumfeld nun aber von Optimismus geprägt. Eine weiter überdurchschnittliche Entwicklung der als defensiv gelten Aktie der Hamburger sei daher nicht zu erwarten.



Mittel- und langfristig bleibt Maul aber von Beiersdorf überzeugt. Die Bilanz sei solide, die Kernmarken stark und die Innovationskraft hoch. Das Strategieprogramm Care+ werde zudem konsequent umgesetzt./ag/mis



DE0005200000

