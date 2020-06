Kurz nachdem Govecs in Stuttgart einen Sharing-Dienst namens Zoom Sharing mit 200 E-Schwalben gestartet hat, bietet der E-Roller-Hersteller ab sofort unter derselben Marke deutschlandweit elektrische Sharing-Flotten ab 20 Fahrzeugen als Franchisekonzept an. Mit dem neuen Angebot will Govecs explizit auch kleinere Städte zum Aufbau von Sharing-Flotten animieren. Es handele sich um eine Komplettlösung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...