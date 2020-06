Ort des Tages: Nidec Österreich Headquarter. Das japanische Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von kleinen Präzisionsmotoren. Die finden sich in Festplatten, PC- und Auto-Lüftern sowie in Ventilatoren. Darüber hinaus fertigt man auch elektronische Komponenten wie Kameraverschlüsse. Aber auch das andere Ende des Größenspektrums weiß man zu bedienen: Gibt es doch auch stattliche Industrieroboter aus dem Hause Nidec. Hierzulande ist man in Asten, in der Nähe von Linz vertreten. Von dort vertreibt man einen Teil der Motoren-Palette. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...