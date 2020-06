ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Es sei nun an der Zeit, den Blick von den mit dem Coronavirus verbundenen Verlusten ab- und den neuen Prämien zuzuwenden, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hier hätten die Schweizer für 2022 in einem hart umkämpften Markt 10 bis 13 Prozent Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

ZURICH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de