Die neue Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) der publity AG befindet sich gegenwärtig in der Zeichnungsphase. Das Immobilienunternehmen bietet seinen Anlegern einen jährlichen Zinskupon von 5,50% p.a., die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro. Wofür diese genutzt werden sollen und wie die publity AG derzeit aufgestellt ist, verrät Gründer und CEO Thomas Olek im Anleihen Finder-Interview.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Olek, die publity AG hat unlängst enorm starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 geliefert. Was sind gegenwärtig die wesentlichen Erfolgsfaktoren?

Thomas Olek: Maßgeblich dafür sind unser hervorragender Marktzugang durch unser starkes Netzwerk und die hohe Digitalisierung der Geschäftsprozesse von publity. Wir haben beispielsweise eine einzigartige Datenbank aufgebaut, die rund 9.500 Büroimmobilien in Deutschland umfasst. Damit können wir Objekte, die für unser Portfolio und die unserer Kunden geeignet sind, schnell identifizieren. Dies spiegelt sich auch in unserem sehr dynamischen Wachstum wider. Unser eigenes Immobilienportfolio konnten wir auf mittlerweile rund 1,1 Mrd. Euro ausbauen und auch großvolumige Objekte erfolgreich verkaufen. Zu unseren Erfolgsfaktoren zählt auch, dass wir uns mit dem Fokus auf Top-Immobilien in den Top-7-Städten in einem Marktsegment bewegen, in dem die Nachfrage von Investoren unverändert sehr hoch ist. Insgesamt basiert unser Geschäftsmodell auf zwei stabilen Säulen: Einerseits erzielen wir stetige Fees aus dem Asset Management für Kunden und andererseits Mieteinnahmen und Wertsteigerungen aus unserem Eigenbestand. Damit vereinen wir Substanz, Stabilität, aber auch Wachstum.

Anleihen Finder: Würden Sie sagen, die publity AG befindet sich derzeit auf der Überholspur? Können Sie uns die Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen in den letzten Jahren dabei zur Veranschaulichung kurz darlegen?

"publity gehört zu den erfolgreichsten und transaktionsstärksten Playern im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt"

Thomas Olek: publity gehört zu den erfolgreichsten und transaktionsstärksten Playern im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 1.100 An- und Verkäufe von Gewerbeimmobilien in Deutschland erfolgreich umgesetzt und sind sehr stark und profitabel gewachsen, so auch in 2019. Wir haben in 2019 einen Gewinnsprung erzielt und konnten unsere Zielwerte noch übertreffen. Das Konzernergebnis konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 64,1 Mio. Euro nahezu verdreifachen im Vergleich zum Vorjahr. Noch stärker war der Anstieg beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...